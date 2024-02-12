Усик отримає рекордний гонорар в історії українського боксу за бій з Фʼюрі
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Усик отримає рекордний гонорар в історії українського боксу за бій з Фʼюрі

Усик
Джерело:  Sport Arena

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заробить за бій з Тайсоном Ф’юрі найбільший гонорар у своїй кар’єрі та в історії українського боксу.

Скільки отримає Усик за бій з Фʼюрі

Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, якщо зустріч з британцем 18 травня все ж таки відбудеться, то Олександр Усик отримає більше ніж 17 мільйонів доларів.

Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у москві. Набагато більша. Цю битву всі хочуть подивитися, але треба вибудувати цю комунікацію між споживачем та каналом дистрибуції. Це зробити нескладно з огляду на наявний попит. А попит незвичайний, як і попит на квитки — зазначив Красюк.

Олександр Красюк

Олександр Красюк

Промоутер Олександра Усика

Красюк також зазначив, що ажіотаж навколо майбутнього бою у Саудівській Аравії настільки великий, що квитків вже не залишилось.

Квитків уже немає, їх немає де взяти. Зайти якщо на сайти перекупників, то там ціна 200 тисяч гривень за квиток. А у рингсайд квитки продають за 1 мільйон гривень, — зазначив він.

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.

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