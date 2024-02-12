Усик отримає рекордний гонорар в історії українського боксу за бій з Фʼюрі

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заробить за бій з Тайсоном Ф’юрі найбільший гонорар у своїй кар’єрі та в історії українського боксу.
Скільки отримає Усик за бій з Фʼюрі
Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, якщо зустріч з британцем 18 травня все ж таки відбудеться, то Олександр Усик отримає більше ніж 17 мільйонів доларів.
Красюк також зазначив, що ажіотаж навколо майбутнього бою у Саудівській Аравії настільки великий, що квитків вже не залишилось.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Бій наразі призначили на 18 травня.
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