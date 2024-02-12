Усик получит рекордный гонорар в истории украинского бокса за бой с Фьюри

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заработает за бой с Тайсоном Фьюри самый большой гонорар в своей карьере и в истории украинского бокса.
Сколько получит Усик за бой с Фьюри
Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, если встреча с британцем 18 мая все же состоится, то Александр Усик получит более 17 миллионов долларов.
Красюк также отметил, что ажиотаж вокруг предстоящего боя в Саудовской Аравии настолько велик, что билетов уже не осталось.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.
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