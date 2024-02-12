Усик получит рекордный гонорар в истории украинского бокса за бой с Фьюри

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заработает за бой с Тайсоном Фьюри самый большой гонорар в своей карьере и в истории украинского бокса.

Сколько получит Усик за бой с Фьюри

Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, если встреча с британцем 18 мая все же состоится, то Александр Усик получит более 17 миллионов долларов.

Это много денег. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Кличко одержал за победу над Поветкиным в москве. Гораздо больше. Это сражение все хотят посмотреть, но нужно выстроить эту коммуникацию между потребителем и каналом дистрибуции. Это сделать несложно, учитывая имеющийся спрос. А спрос необычный, как и спрос на билеты, — отметил Красюк. Александр Красюк Промоутер Александра Усика

Красюк также отметил, что ажиотаж вокруг предстоящего боя в Саудовской Аравии настолько велик, что билетов уже не осталось.

Билетов уже нет, их негде взять. Зайти если на сайты перекупщиков, там цена 200 тысяч гривен за билет. А в рингсайд билеты продают за 1 миллион гривен , — отметил он. Поделиться

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.