Тайсон Ф'юрі й Олександр Усик вийдуть у ринг 18 травня, щоб визначити першого абсолютного чемпіона в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії.

Дєніс Лєбєдєв закликав Ф'юрі використовувати брудні прийоми в бою з Усиком

Поєдинок було перенесено з 17 лютого через ушкодження, яке отримав британський боксер у тренувальному таборі під час спарингу. Йому було накладено 11 швів.

Своєю думкою щодо майбутньої супербитви поділився колишній чемпіон світу у важкій вазі Дєніс Лєбєдєв. Він заявив, що дії Олександра Усика можна передбачити, чого не скажеш про Ф'юрі.

Ми можемо сказати, що Усик не любить відвертої бійки, він прихильник класики. Пересування на ногах, джеб, методична робота корпус-голова. Як працюватиме Усик — картина приблизно ясна. А ось Ф'юрі, його форма — це завжди загадка, — сказав росіянин. Поширити

Він також продемонстрував підхід типового "запорєбрикового" громадянина до спорту та порадив "Циганському королю" використовувати заборонені прийоми в бою проти українця, щоб здобути перемогу:

Йому треба нав'язати бійку, він це вміє робити. Користуватися забороненими прийомами, які деякі судді або спеціально не помічають, або допускають. Поширити

Що відомо про перемоги та поразки Усика та Ф’юрі

Ф'юрі переміг Володимира Кличка у 2015 році за рішенням суддів. Тоді боксери мали провести реванш влітку 2016-го, але Тайсон травмувався за місяць до бою, а потім був дискваліфікований через допінг.

Загалом же поки що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 — нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

Що стосується українця, то у нього ідеальний показник — 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.