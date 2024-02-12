Российский боксер призвал Фьюри использовать грязные приемы в бою с Усиком

Тайсон Фьюри и Александр Усик выйдут в ринг 18 мая, чтобы определить первого абсолютного чемпиона по истории хевивейта в эпоху четырех поясов. Бой состоится в столице Саудовской Аравии.
Денис Лебедев призвал Фьюри использовать грязные приемы в бою с Усиком
Поединок был перенесен с 17 февраля из-за повреждений, полученных британским боксером в тренировочном лагере во время спарринга. Ему было наложено 11 швов.
Своим мнением по поводу предстоящей супербитвы поделился бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. Он заявил, что действия Александра Усика можно предположить, чего не скажешь о Фьюри.
Он также продемонстрировал подход типичного "запоребрикового" гражданина к спорту и посоветовал "Цыганскому королю" использовать запрещенные приемы в бою против украинца, чтобы одержать победу:
Что известно о победах и поражениях Усика и Фьюри
Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.
В целом же пока Фьюри остается непобежденным. Британец торжествовал в 34 боях из 35 на профессиональном уровне (24 нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.
Что касается украинца, то у него идеальный показатель — 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.
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