Российский боксер призвал Фьюри использовать грязные приемы в бою с Усиком

Тайсон Фьюри и Александр Усик выйдут в ринг 18 мая, чтобы определить первого абсолютного чемпиона по истории хевивейта в эпоху четырех поясов. Бой состоится в столице Саудовской Аравии.

Денис Лебедев призвал Фьюри использовать грязные приемы в бою с Усиком

Поединок был перенесен с 17 февраля из-за повреждений, полученных британским боксером в тренировочном лагере во время спарринга. Ему было наложено 11 швов.

Своим мнением по поводу предстоящей супербитвы поделился бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. Он заявил, что действия Александра Усика можно предположить, чего не скажешь о Фьюри.

Мы можем сказать, что Усик не любит откровенной драки, он поклонник классики. Передвижение на ногах, джеб, методическая работа корпус-голова. Как будет работать Усик — картина примерно ясная. А вот Фьюри, его форма — это всегда загадка, — сказал россиянин. Поделиться

Он также продемонстрировал подход типичного "запоребрикового" гражданина к спорту и посоветовал "Цыганскому королю" использовать запрещенные приемы в бою против украинца, чтобы одержать победу:

Ему надо навязать потасовку, он это умеет делать. Пользоваться запрещенными приемами, некоторые судьи либо специально не замечают, либо допускают. Поделиться

Что известно о победах и поражениях Усика и Фьюри

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.

В целом же пока Фьюри остается непобежденным. Британец торжествовал в 34 боях из 35 на профессиональном уровне (24 нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

Что касается украинца, то у него идеальный показатель — 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.