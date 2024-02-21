Спарринг-партнер Усика поделился деталями тренировок с украинским боксером

Сербский супертяжеловес Санел Хасанович, который был спарринг-партнером Александра Усика в тренировочном лагере, рассказал о тренировках украинского боксера.
Как Усик готовится к бою с Фьюри
Украинец упорно работает на тренировках, ему помогает целая команда.
Одним из членов этого коллектива является Санел Хасанович. Сербский спортсмен увлечен уровнем профессионализма Александра Усика, а также радушием украинца. Хасанович заявил, что не сомневается в предстоящей победе чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO.
Сербский тяжеловес помогал украинцу готовиться к встрече с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) на ринге.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-