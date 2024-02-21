Спарринг-партнер Усика поделился деталями тренировок с украинским боксером
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Спарринг-партнер Усика поделился деталями тренировок с украинским боксером

Усик
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Источник:  online.ua

Сербский супертяжеловес Санел Хасанович, который был спарринг-партнером Александра Усика в тренировочном лагере, рассказал о тренировках украинского боксера.

Как Усик готовится к бою с Фьюри

Украинец упорно работает на тренировках, ему помогает целая команда.

Одним из членов этого коллектива является Санел Хасанович. Сербский спортсмен увлечен уровнем профессионализма Александра Усика, а также радушием украинца. Хасанович заявил, что не сомневается в предстоящей победе чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO.

Это врожденный триумфатор, просто идущий к своей цели и не обращающий внимания на обстоятельства. Он очень тяжело работает ради того, чтобы осуществить свою мечту. Я выходил с Усиком в ринг и проводил по три и шесть раундов в течение полутора месяцев. Как и год назад, когда я помогал ему готовиться к другому бою. В команде Усик настоящие профессионалы, он проводит очень хорошую работу, — рассказал Санел Хасанович.

Сербский тяжеловес помогал украинцу готовиться к встрече с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) на ринге.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Бой назначен на 18 мая.

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