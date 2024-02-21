Спарринг-партнер Усика поделился деталями тренировок с украинским боксером

Это врожденный триумфатор, просто идущий к своей цели и не обращающий внимания на обстоятельства. Он очень тяжело работает ради того, чтобы осуществить свою мечту. Я выходил с Усиком в ринг и проводил по три и шесть раундов в течение полутора месяцев. Как и год назад, когда я помогал ему готовиться к другому бою. В команде Усик настоящие профессионалы, он проводит очень хорошую работу, — рассказал Санел Хасанович.