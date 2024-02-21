Спаринг-партнер Усика поділився деталями тренувань з українським боксером
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Спаринг-партнер Усика поділився деталями тренувань з українським боксером

Усик
Джерело:  online.ua

Сербський суперважковаговик Санел Хасанович, який був спаринг-партнером Олександра Усика у тренувальному таборі, розповів про тренування українського боксера.

Як Усик готується до бою з Фʼюрі

Українець наполегливо працює на тренуваннях, йому допомагає ціла команда.

Одним із членів цього колективу є Санел Хасанович. Сербський спортсмен захоплений рівнем професіоналізму Олександра Усика, а також привітністю українця. Хасанович заявив, що не сумнівається у майбутній перемозі чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO.

Це природжений тріумфатор, який просто йде до своєї мети й не звертає уваги на обставини. Він дуже важко працює заради того, щоб здійснити свою мрію. Я виходив з Усиком у ринг і проводив по три та шість раундів протягом півтора місяця. Як і рік тому, коли я допомагав йому готуватись до іншого бою. У команді Усик справжні професіонали, він проводить дуже хорошу роботу, — розповів Санел Хасанович.

Сербський важкоатлет допомагав українцеві готуватися до зустрічі з Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) на рингу.

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.

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