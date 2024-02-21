Спаринг-партнер Усика поділився деталями тренувань з українським боксером

Сербський суперважковаговик Санел Хасанович, який був спаринг-партнером Олександра Усика у тренувальному таборі, розповів про тренування українського боксера.
Як Усик готується до бою з Фʼюрі
Українець наполегливо працює на тренуваннях, йому допомагає ціла команда.
Одним із членів цього колективу є Санел Хасанович. Сербський спортсмен захоплений рівнем професіоналізму Олександра Усика, а також привітністю українця. Хасанович заявив, що не сумнівається у майбутній перемозі чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO.
Сербський важкоатлет допомагав українцеві готуватися до зустрічі з Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) на рингу.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Бій наразі призначили на 18 травня.
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