Спаринг-партнер Усика поділився деталями тренувань з українським боксером

Це природжений тріумфатор, який просто йде до своєї мети й не звертає уваги на обставини. Він дуже важко працює заради того, щоб здійснити свою мрію. Я виходив з Усиком у ринг і проводив по три та шість раундів протягом півтора місяця. Як і рік тому, коли я допомагав йому готуватись до іншого бою. У команді Усик справжні професіонали, він проводить дуже хорошу роботу, — розповів Санел Хасанович.