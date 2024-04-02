Британський боксер Чісора назвав умову перемоги Ф'юрі у бої з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора висловився про майбутній поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Яка умова, за якої Ф'юрі зможе перемогти Усика

40-річний британець впевнений, що його співвітчизник зможе легко перемогти українця, якщо готуватиметься до бою під керівництвом свого батька — Джона Ф'юрі.

Тайсон має хороший вигляд. Я бачив, як його батько тримає йому лапи. Люди недооцінюють зв'язок батька і сина, коли вони працюють разом. Це неймовірно. Якщо батько буде в кутку, то Тайсон легко поб'є Усика. Ось і все. Це буде чудовий бій, а його батько знає, що потрібно робити. Він усе своє життя стежив за поєдинками і сам бився. Ось чому його батько повинен стати головним тренером. Мені сподобалося, що він тренується зі своїм батьком, — сказав Чісора.

Додамо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. В жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі (2011, 2014, 2022).

Що відомо про поєдинок Усика та Ф’юрі

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у гевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.