Б'є сильніше за всіх. Ф'юрі порівняв потужність удару Вайлдера і Нганну

Володар пояса WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) порівняв силу удару Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 KO) та ексчемпіона UFC Франсіса Нганну (0-2, 0 KO).
Хто сильніший Вайлдер чи Нганну
Тайсон упевнений, що Деонтею в цьому немає рівних.
Як пройшов бій Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну
34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.
У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго — у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.
Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.
Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.
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