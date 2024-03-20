Б'є сильніше за всіх. Ф'юрі порівняв потужність удару Вайлдера і Нганну
Категорія
Спорт
Дата публікації

Б'є сильніше за всіх. Ф'юрі порівняв потужність удару Вайлдера і Нганну

Ф'юрі

Володар пояса WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) порівняв силу удару Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 KO) та ексчемпіона UFC Франсіса Нганну (0-2, 0 KO).

Хто сильніший Вайлдер чи Нганну

Тайсон упевнений, що Деонтею в цьому немає рівних.

Деонтей, безумовно, б'є сильніше. Нганну — потужний панчер, але мене не турбував жоден із його ударів. Він не був таким вже динамітом, що щоразу, коли він влучав у мене, я хитався. Лише один удар по потилиці, і все. Вайлдер, як і раніше, б'є сильніше за всіх, з ким я коли-небудь виходив на ринг, — сказав Тайсон.

Як пройшов бій Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну

34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.

У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго — у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Британець Джошуа переміг яскравим нокаутом Нганну — відео
Джошуа
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний боксер Льюїс розібрав нокаут у поєдинку Джошуа – Нганну
Джошуа – Нганну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?