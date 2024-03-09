Британець Джошуа переміг яскравим нокаутом Нганну — відео
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Британець Джошуа переміг яскравим нокаутом Нганну — відео

Джошуа
Джерело:  online.ua

Британський боксер Ентоні Джошуа за два раунди розібрався з колишнім чемпіоном Ultimate Fighting Championship Френсісом Нганну з Камеруна.

Як пройшов бій Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну

34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.

У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго — у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.

Чому перенесли бій Усик-Ф'юрі

Як вдалося дізнатися агенції Queensberry Promotion, британський боксер отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі публічно попросив вибачення у всіх, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Згідно з останніми даними, бій відбудеться 18 травня 2024 року.

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