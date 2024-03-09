Британец Джошуа победил ярким нокаутом Нганну – видео

Британский боксер Энтони Джошуа за два раунда разобрался с бывшим чемпионом Ultimate Fighting Championship Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

Как прошел бой Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну

34-летний британец нокаутировал "Хищника" во втором раунде боя. Камерунец с французским паспортом за это время трижды побывал на полу.

В стартовом раунде Джошуа ошеломил оппонента мощным ударом, отправив Нганну в нокдаун. Боец смешанных искусств сумел подняться и продолжил бой. Правда, ненадолго – во втором раунде он еще дважды побывал на полу. После последнего падения Нганну рефери остановил поединок.

Джошуа одержал 28 победу на профессиональном ринге. Теперь он будет претендовать на сражение с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Обладатель титула определится в противостоянии украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

Именно против последнего Нганну осенью дебютировал в боксе. Тогда африканец смог отправить Цыганского Короля в нокдаун в третьем раунде. Впрочем, по решению судейской коллегии противоречивую победу отпраздновал Фьюри.

Почему перенесли бой Усик-Фьюри

Как удалось узнать агентству Queensberry Promotion, британский боксер получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри публично извинился перед всеми, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.