Легендарний боксер Льюїс розібрав нокаут у поєдинку Джошуа – Нганну
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Легендарний боксер Льюїс розібрав нокаут у поєдинку Джошуа – Нганну

Джошуа – Нганну

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс прокоментував перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Льюїса, ключовим фактором став боксерський інтелект.

Льюїс прокоментував поєдинок Джошуа — Нганну

Колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну програв через очевидну різницю в боксерському інтелекті.

Я скажу вам, у чому різниця. Різниця в тому, де у боксера знаходиться підборіддя. Ось чому тренери завжди кажуть: тримай підборіддя опущеним, підтягни підборіддя. Тому що ви не хочете, щоб вас били з піднятим підборіддям. Коли ви опускаєте підборіддя, удари припадають на інші місця, і ви можете їх витримати. Але коли ви зміщуєте підборіддя донизу або навіть коли нерухомі, отримуєте удар, коли людина б'є, настрибуючи — це боксерський IQ. Важко захистити себе, особливо якщо ви не звикли до таких ударів, — сказав Льюїс.

Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Як пройшов бій Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну

34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.

У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго — у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.

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