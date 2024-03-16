Легендарный боксер Льюис разобрал нокаут в поединке Джошуа – Нганну

Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. По мнению Льюиса, ключевым фактором стал боксерский интеллект.

Льюис прокомментировал поединок Джошуа — Нганну

Бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, грубо нокаутировав камерунца во втором раунде.

Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, Нганну проиграл из-за очевидной разницы в боксерском интеллекте.

Я скажу вам, в чем разница. Разница в том, где у боксера находится подбородок. Вот почему тренеры всегда говорят: держи подбородок опущенным, подтяни подбородок. Потому что вы не хотите, чтобы вас избивали с приподнятым подбородком. Когда вы опускаете подбородок, удары приходятся на другие места, и вы можете их выдержать. Но когда вы смещаете подбородок вниз или даже когда неподвижны, получаете удар, когда человек бьет, напрыгивая — это боксерский IQ. Трудно защитить себя, особенно если вы не привыкли к таким ударам, — сказал Льюис. Поделиться

Благодаря этой победе у Энтони есть все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как прошел бой Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну

34-летний британец нокаутировал "Хищника" во втором раунде боя. Камерунец с французским паспортом за это время трижды побывал на полу.

В стартовом раунде Джошуа ошеломил оппонента мощным ударом, отправив Нганну в нокдаун. Боец смешанных искусств сумел подняться и продолжил бой. Правда, ненадолго — во втором раунде он еще дважды побывал на полу. После последнего падения Нганну рефери остановил поединок.

Джошуа одержал 28 победу на профессиональном ринге. Теперь он будет претендовать на сражение с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Обладатель титула определится в противостоянии украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

Именно против последнего Нганну осенью дебютировал в боксе. Тогда африканец смог отправить Цыганского Короля в нокдаун в третьем раунде. Впрочем, по решению судейской коллегии противоречивую победу отпраздновал Фьюри.