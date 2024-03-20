Бьет сильнее всех. Фьюри сравнил мощность удара Уайлдера и Нганну

Кто сильнее Уайлдера или Нганну

Тайсон уверен, что Деонтею в этом нет равных.

Деонтей, непременно, бьет посильнее. Нганну — мощный панчер, но меня не беспокоил ни один из его ударов. Он не был таким уж динамитом, что каждый раз, когда он попадал в меня, я шатался. Только один удар по затылку, и все. Уайлдер по-прежнему бьет сильнее всех, с кем я когда-нибудь выходил на ринг, — сказал Тайсон. Поделиться

Как прошел бой Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну

34-летний британец нокаутировал "Хищника" во втором раунде боя. Камерунец с французским паспортом за это время трижды побывал на полу.

В стартовом раунде Джошуа ошеломил оппонента мощным ударом, отправив Нганну в нокдаун. Боец смешанных искусств сумел подняться и продолжил бой. Правда, ненадолго — во втором раунде он еще дважды побывал на полу. После последнего падения Нганну рефери остановил поединок.

Джошуа одержал 28 победу на профессиональном ринге. Теперь он будет претендовать на сражение с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Обладатель титула определится в противостоянии украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

Именно против последнего Нганну осенью дебютировал в боксе. Тогда африканец смог отправить Цыганского Короля в нокдаун в третьем раунде. Впрочем, по решению судейской коллегии противоречивую победу отпраздновал Фьюри.