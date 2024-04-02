Британский боксер Чисора назвал условие победы Фьюри в бою с Усиком
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Британский боксер Чисора назвал условие победы Фьюри в бою с Усиком

Усик Фьюри
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Британский боксер сверхтяжелого веса Дерек Чисора высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Какое условие, при котором Фьюри сможет победить Усика

40-летний британец уверен, что его соотечественник сможет легко победить украинца, если будет готовиться к бою под руководством своего отца Джона Фьюри.

Тайсон выглядит хорошо. Я видел, как его отец держит ему лапы. Люди недооценивают связь отца и сына, когда они работают вместе. Это невероятно. Если отец будет в углу, Тайсон легко побьет Усика. Вот и все. Это будет отличный бой, а его отец знает, что нужно делать. Он всю свою жизнь следил за поединками и сам дрался.Вот почему его отец должен стать главным тренером. Мне понравилось, что он тренируется со своим отцом, — сказал Чисора.

Добавим, что Чисора за время своей карьеры противостоял как Усику, так и Фьюри. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Также он потерпел три поражения на ринге от Фьюри (2011, 2014, 2022).

Что известно о поединке Усика и Фьюри

Поединок Усик-Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в гевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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