Український боксер важковаговик, чемпіон за версією WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик заявив про бажання влаштувати великий бій на НСК "Олімпійський".

Що відомо про бажання Усика провести великий бій в Україні

Не якщо, а коли. Слухайте, я хочу битися в Україні, на великому стадіоні "Олімпійський". Моя мета — влаштувати поєдинок на цьому стадіоні. Думаю, я це зроблю, — підкреслив український боксер. Поширити

8 професійних боїв Олександр провів в Україні. 5 поєдинків Усика пройшли у столичному Палаці спорту, ще по одному — в Броварах, Одесі та Львові.

Усик також заявив, що пробачає британця Ентоні Джошуа за дебош після бою-реваншу.

Що відомо про очікування Усика від бою з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик розповів про очікування від бою з Тайсоном Ф'юрі, що відбудеться саудівському Ер-Ріяді 18 травня.

Українець прокоментував останній бій Ф'юрі, що пройшов у жовтні 2023 року. Тоді англієць зумів перемогти абсолютного дебютанта професійного боксу Френсіса Нганну лише роздільним рішенням суддів.

Він буде інший у моєму поєдинку. Я вважаю, що Ф'юрі, коли боксував проти Нганну, мабуть, думав: «Це хлопець з UFC, я переможу, це легкий поєдинок». Це моя думка, я не знаю [напевно]. Можливо, це не так, але я знаю, що зі мною буде інакший Ф'юрі, — пояснює український боксер. Поширити

Бій тривав 10 раундів, а Нганну зумів відправити Ф'юрі в нокдаун.

Сам Усик після переходу в надважкий дивізіон поки має один нокаут у п'яти поєдинках. Проти Ф'юрі українець не ставить за мету обов'язково завершити бій достроково.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.