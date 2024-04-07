Усик назвал свою величайшую спортивную мечту
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Усик назвал свою величайшую спортивную мечту

Александр Усик
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Источник:  online.ua

Украинский боксер тяжеловес, чемпион по версии WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик заявил о желании устроить большой бой на НСК "Олимпийский".

Что известно о желании Усика провести большой бой в Украине

Не если, а когда. Слушайте, я хочу драться в Украине, на большом стадионе "Олимпийский". Моя цель — устроить поединок на этом стадионе. Думаю, я это сделаю, — подчеркнул украинский боксер.

8 профессиональных боев Александр провел в Украине. 5 поединков Усика прошли в столичном Дворце спорта, еще по одному — в Броварах, Одессе и Львове.

Усик также заявил, что прощает британца Энтони Джошуа за дебош после боя-реванша.

Что известно об ожиданиях Усика от боя с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал об ожиданиях от боя с Тайсоном Фьюри, который состоится саудовском Эр-Рияде 18 мая.

Украинец прокомментировал последний бой Фьюри, прошедший в октябре 2023 года. Тогда англичанин сумел победить абсолютного дебютанта профессионального бокса Фрэнсиса Нганну только раздельным решением судей.

Он будет другой в моем поединке. Я считаю, что Фьюри, когда боксировал против Нганну, должно быть, думал: «Это парень из UFC, я победю, это легкий поединок». Это мое мнение, я не знаю [наверное]. Возможно, это не так, но я знаю, что со мной будет другой Фьюри, — объясняет украинский боксер.

Бой длился 10 раундов, а Нганну сумел отправить Фьюри в нокдаун.

Сам Усик после перехода в тяжелейший дивизион пока имеет один нокаут в пяти поединках. Против Фьюри украинец не ставит своей целью обязательно завершить бой досрочно.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.

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