Усик раскрыл ожидания от боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик рассказал об ожиданиях от боя с Тайсоном Фьюри, который состоится саудовском Эр-Рияде 18 мая.

Усик ожидает увидеть "другого" Тайсона Фьюри

Украинец прокомментировал последний бой Фьюри, прошедший в октябре 2023 года. Тогда англичанин сумел победить абсолютного дебютанта профессионального бокса Фрэнсиса Нганну только раздельным решением судей.

Он будет другой в моем поединке. Я считаю, что Фьюри, когда боксировал против Нганну, должно быть, думал: «Это парень из UFC, я победю, это легкий поединок». Это мое мнение, я не знаю [наверное]. Возможно, это не так, но я знаю, что со мной будет другой Фьюри. Александр Усик Украинский боксер

Бой длился 10 раундов, а Нганну сумел отправить Фьюри в нокдаун.

Сам Усик после перехода в тяжелейший дивизион пока имеет один нокаут в пяти поединках. Против Фьюри украинец не ставит своей целью обязательно завершить бой досрочно.

Если я смогу его нокаутировать, то и сделаю. Будут 12 раундов — буду биться 12 раундов. Моя цель — победить. Как это будет выглядеть, [определит] воля Божия. Поделиться

Бой Усик-Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.