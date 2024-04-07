Усик раскрыл ожидания от боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик рассказал об ожиданиях от боя с Тайсоном Фьюри, который состоится саудовском Эр-Рияде 18 мая.
Усик ожидает увидеть "другого" Тайсона Фьюри
Украинец прокомментировал последний бой Фьюри, прошедший в октябре 2023 года. Тогда англичанин сумел победить абсолютного дебютанта профессионального бокса Фрэнсиса Нганну только раздельным решением судей.
Бой длился 10 раундов, а Нганну сумел отправить Фьюри в нокдаун.
Сам Усик после перехода в тяжелейший дивизион пока имеет один нокаут в пяти поединках. Против Фьюри украинец не ставит своей целью обязательно завершить бой досрочно.
Бой Усик-Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.
Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.
Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.
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