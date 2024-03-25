Тренер экссуперника Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Дон Чарльз назвал победителя боя украинца с Фьюри

По мнению Чарльза, победу в поединке одержит британский боксер. Он также считает, что Фьюри будет "играть с Усиком".

Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль сразился с Усиком, задолго до того, как я стал тренером Дюбуа. Если тот Фьюри, которого мы знаем, будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу так: он будет играть с Усиком, — сказал он. Поделиться

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Бой за четыре основных титула в гевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелого дивизиона, объединяющего сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

Стороны двух боксеров уже согласовали реванш. Вероятно, в ответном поединке на кону не будет стоять пояс IBF — организация уже санкционировала его обязательную защиту против Филиппа Хрговича после первой встречи Усика и Фьюри.