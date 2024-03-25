Тренер экссуперника Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, поделился мнениями по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри. Он назвал победителя встречи.
Дон Чарльз назвал победителя боя украинца с Фьюри
По мнению Чарльза, победу в поединке одержит британский боксер. Он также считает, что Фьюри будет "играть с Усиком".
Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри: что известно
Бой за четыре основных титула в гевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.
Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелого дивизиона, объединяющего сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.
Стороны двух боксеров уже согласовали реванш. Вероятно, в ответном поединке на кону не будет стоять пояс IBF — организация уже санкционировала его обязательную защиту против Филиппа Хрговича после первой встречи Усика и Фьюри.
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