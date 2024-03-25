Тренер экссуперника Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Тренер экссуперника Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Усик
Читати українською

Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, поделился мнениями по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри. Он назвал победителя встречи.

Дон Чарльз назвал победителя боя украинца с Фьюри

По мнению Чарльза, победу в поединке одержит британский боксер. Он также считает, что Фьюри будет "играть с Усиком".

Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль сразился с Усиком, задолго до того, как я стал тренером Дюбуа. Если тот Фьюри, которого мы знаем, будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу так: он будет играть с Усиком, — сказал он.

Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри: что известно

Бой за четыре основных титула в гевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелого дивизиона, объединяющего сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

Стороны двух боксеров уже согласовали реванш. Вероятно, в ответном поединке на кону не будет стоять пояс IBF — организация уже санкционировала его обязательную защиту против Филиппа Хрговича после первой встречи Усика и Фьюри.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Кличко дал ироничный совет Фьюри в преддверии боя с Усиком
Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой Усик — Фьюри. Президент WBC предложил удвоить количество судей
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик назвал запасной вариант в случае отказа Фьюри от боя 18 мая
усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?