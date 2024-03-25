Тренер екссуперника Усика назвав переможця бою українця з Ф’юрі

Дон Чарльз, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа, поділився думками щодо поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Він назвав переможця зустрічі.
Дон Чарльз назвав переможця бою українця з Ф’юрі
На думку Чарльза, перемогу у поєдинку здобуде британський боксер. Він також вважає, що Ф'юрі буде "гратися з Усиком".
Поєдинок Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі: що відомо
Бій за чотири основних титули в гевівейті, що мав відбутися в лютому, перенесли на 18 травня.
Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном в історії надважкого дивізіону, що об'єднає одразу чотири основних титули — за версіями WBA, WBC, WBO та IBF.
Сторони двох боксерів вже погодили реванш. Імовірно, в поєдинку-відповіді на кону не стоятиме пояс IBF — організація вже санкціонувала його обов'язковий захист проти Філіпа Хрговича після першої зустрічі Усика та Ф'юрі.
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