Усик назвав запасний варіант у разі відмови Фʼюрі від бою 18 травня
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Усик назвав запасний варіант у разі відмови Фʼюрі від бою 18 травня

усик
Джерело:  Boxing News

Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик зазначив, що на випадок чергової відмови Тайсона Ф'юрі його команда має запасний варіант.

Усик розповів, що робитиме, якщо Ф'юрі відмовиться від бою

Олександр Усик наголосив, що дуже радий поверненню Ф'юрі до тренувань після того, як той отримав розсічення у спарингу, через що поєдинок з ним довелося відкласти до травня.

Боксер зазначив, якщо Тайсон не захоче битися і вирішить відмовитися від свого пояса, він з радістю буде битися за нього з тим, кого WBC вибере претендентом

Я обов'язково буду битися 18 травня, і мої тренування не пройдуть даремно. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновлюється після травми і вже повернувся до тренувань. Не важливо, хто буде суперником. Так вже вийшло, що на моєму шляху до титулу абсолютного чемпіона суперважкої ваги стоїть Тайсон Ф'юрі. Але якщо Тайсон не захоче битися і вирішить відмовитися від свого пояса, я з радістю битимуся за нього з тим, кого Всесвітня боксерська рада (WBC) призначить претендентом, — сказав Усик.

Олександр Усик

Олександр Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі

Зазначимо, що на Ф'юрі чекає багатомільйонний штраф за відмову битися з українцем. Відповідний пункт прописаний у контракті, який передбачає проведення двох боїв між боксерами. При цьому промоутер Едді Хірн має намір зірвати реванш у разі перемоги Тайсона.

Поєдинок Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі: що відомо

Бій за чотири основних титули в гевівейті, що мав відбутися в лютому, перенесли на 18 травня.

Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном в історії надважкого дивізіону, що об'єднає одразу чотири основних титули — за версіями WBA, WBC, WBO та IBF.

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Тоді лікарі наклали йому велику кількість швів, що зробило його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

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