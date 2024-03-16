Усик назвал запасной вариант в случае отказа Фьюри от боя 18 мая
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Усик назвал запасной вариант в случае отказа Фьюри от боя 18 мая

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Источник:  Boxing News

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик отметил, что в случае очередного отказа Тайсона Фьюри у его команды есть запасной вариант.

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри откажется от боя

Александр Усик подчеркнул, что очень рад возвращению Фьюри к тренировкам после того, как тот получил рассечение в спарринге, из-за чего поединок с ним пришлось отложить до мая.

Боксер отметил, если Тайсон не захочет сразиться и решит отказаться от своего пояса, он с радостью будет биться за него с тем, кого WBC выберет претендентом.

Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не пройдут понапрасну. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и вернулся к тренировкам. Не важно, кто будет соперником. Так уж получилось, что на моем пути к титулу абсолютного чемпиона супертяжелого веса стоит Тайсон Фьюри. Но если Тайсон не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду драться за него с тем, кого Всемирный боксерский совет (WBC) назначит соискателем, — сказал Усик.

Александр Усик

Александр Усик

Чемпион мира в первом тяжелом весе

Отметим, что Фьюри ждет многомиллионный штраф за отказ сразиться с украинцем. Соответствующий пункт прописан в контракте, предусматривающем проведение двух боев между боксерами. При этом промоутер Эдди Хирн намерена сорвать реванш в случае победы Тайсона.

Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри: что известно

Бой за четыре основных титула в гевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелого дивизиона, объединяющего сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Тогда врачи наложили ему большое количество швов, что сделало его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

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