Усик розкрив очікування від бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона

Український боксер Олександр Усик розповів про очікування від бою з Тайсоном Ф'юрі, що відбудеться саудівському Ер-Ріяді 18 травня.
Усик очікує побачити "іншого" Тайсона Ф'юрі
Українець прокоментував останній бій Ф'юрі, що пройшов у жовтні 2023 року. Тоді англієць зумів перемогти абсолютного дебютанта професійного боксу Френсіса Нганну лише роздільним рішенням суддів.
Бій тривав 10 раундів, а Нганну зумів відправити Ф'юрі в нокдаун.
Сам Усик після переходу в надважкий дивізіон поки має один нокаут у п'яти поєдинках. Проти Ф'юрі українець не ставить за мету обов'язково завершити бій достроково.
Бій Усик-Ф'юрі
18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.
Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.
Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.
Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.
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