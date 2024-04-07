Усик розкрив очікування від бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона
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Усик розкрив очікування від бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона

Олександр Усик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український боксер Олександр Усик розповів про очікування від бою з Тайсоном Ф'юрі, що відбудеться саудівському Ер-Ріяді 18 травня.

Усик очікує побачити "іншого" Тайсона Ф'юрі

Українець прокоментував останній бій Ф'юрі, що пройшов у жовтні 2023 року. Тоді англієць зумів перемогти абсолютного дебютанта професійного боксу Френсіса Нганну лише роздільним рішенням суддів.

Він буде інший у моєму поєдинку. Я вважаю, що Ф'юрі, коли боксував проти Нганну, мабуть, думав: «Це хлопець з UFC, я переможу, це легкий поєдинок». Це моя думка, я не знаю [напевно]. Можливо, це не так, але я знаю, що зі мною буде інакший Ф'юрі.

Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер

Бій тривав 10 раундів, а Нганну зумів відправити Ф'юрі в нокдаун.

Сам Усик після переходу в надважкий дивізіон поки має один нокаут у п'яти поєдинках. Проти Ф'юрі українець не ставить за мету обов'язково завершити бій достроково.

Якщо я зможу його нокаутувати, так і зроблю. Будуть 12 раундів — битимуся 12 раундів. Моя ціль — перемогти. Як це виглядатиме, [визначить] Божа воля.

Бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.

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