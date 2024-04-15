У команді Усика зробили категоричну заяву щодо бою з Фʼюрі
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У команді Усика зробили категоричну заяву щодо бою з Фʼюрі

усик
Джерело:  online.ua

Катмен Расс Анбер, який працює з чемпіоном світу надважкої вагової категорії Олександром Усиком, поділився думкою про розсічення Тайсона Ф’юрі.

Чи стане розсічення Фʼюрі важливим фактором у бою з Усиком

За словами фахівця Катмена Расс Анбера, команда Усика не звертає увагу на травму “Циганського короля”, адже розсічення, ймовірно, загоїлося і відкритися не зможе.

Розсічення виникають там, де їх раніше не було. Тому не можна знати, чи відкриється воно. Зіткнення головами, лікті, що завгодно, називайте що завгодно — це може статися, — зазначив фахівець Анбер.

Я не впевнений, що це буде фактором у поєдинку. Якщо розсічення трапляється — це фактор у поєдинку, але зараз, я вважаю, воно загоїлося, і для мене питання з цим закрите, — заявив Анбер.

Що відомо про бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.

Напередодні презентації анімаційного кліпу Ring of Fire Тайсон Ф'юрі провів пресконференцію, на якій заявив, що не має сумнівів у перемозі над Олександром Усиком. Британський боксер поставив під сумнів можливий реванш з українцем і натякнув, що збирається зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.

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