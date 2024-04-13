Ексчемпіон світу Маккензі спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Усик переможе, я не хочу влаштовувати комусь холодний душ, але я бачу перемогу Усика, тому що він набагато більш універсальний боєць. Я не думаю, що Ф'юрі боксував з кимось подібним до нього, а Усик буде так налаштований на цей бій. Олександр Усик у хорошій формі, ймовірно, зможе потягатися з будь-яким надважковаговиком, який коли-небудь жив... Усик має високий боксерський IQ. Він дуже розумний, дуже розважливий, він чудово б'є, у нього хороший таймінг, він може звести нанівець розміри великих хлопців. Саме це, я думаю, він і зробить проти Ф'юрі: він зможе нівелювати його габарити і компенсувати різницю в розмірах, зближуючись, залишаючись поблизу, перепрацьовуючи Тайсона, можливо, виснажуючи його — ось як я бачу цей бій, — сказав Маккензі в інтерв'ю talkSPORT.