Ексчемпіон світу Маккензі спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі
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Спорт
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Ексчемпіон світу Маккензі спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкому дивізіоні Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі

Дюк Маккензі переконаний, що українцю до снаги подужати "Циганського короля"

На його думку, український боксер має чимало переваг, зокрема високий боксерський IQ, якими зможе скористатися та здобути перемогу над "Циганським королем".

Усик переможе, я не хочу влаштовувати комусь холодний душ, але я бачу перемогу Усика, тому що він набагато більш універсальний боєць. Я не думаю, що Ф'юрі боксував з кимось подібним до нього, а Усик буде так налаштований на цей бій. Олександр Усик у хорошій формі, ймовірно, зможе потягатися з будь-яким надважковаговиком, який коли-небудь жив... Усик має високий боксерський IQ. Він дуже розумний, дуже розважливий, він чудово б'є, у нього хороший таймінг, він може звести нанівець розміри великих хлопців. Саме це, я думаю, він і зробить проти Ф'юрі: він зможе нівелювати його габарити і компенсувати різницю в розмірах, зближуючись, залишаючись поблизу, перепрацьовуючи Тайсона, можливо, виснажуючи його — ось як я бачу цей бій, — сказав Маккензі в інтерв'ю talkSPORT.

Бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.

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