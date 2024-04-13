Эксчемпион мира Маккензи спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри

Дюк Маккензи убежден, что украинцу по силам осилить "Цыганского короля"

По его мнению, у украинского боксера есть немало преимуществ, в том числе высокий боксерский IQ, которыми сможет воспользоваться и одержать победу над "Цыганским королем".

Усик победит, я не хочу устраивать кому холодный душ, но я вижу победу Усика, потому что он гораздо более универсальный боец. Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то подобным ему, а Усик будет так настроен на этот бой. Александр Усик в хорошей форме, вероятно, сможет потягаться с любым сверхтяжеловесом, когда-либо жившим... Усика имеет высокий боксерский IQ. Он очень умный, очень рассудительный, он отлично бьет, у него хороший тайминг, он может свести на нет размеры больших ребят. Именно это, я думаю, он и сделает против Фьюри: он сможет нивелировать его габариты и компенсировать разницу в размерах, сближаясь, оставаясь поблизости, перерабатывая Тайсона, возможно, истощая его — вот как я вижу это сражение, — сказал Маккензи в интервью talkSPORT. Поделиться

Бой Усик-Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.