Эксчемпион мира Маккензи спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри
Дюк Маккензи убежден, что украинцу по силам осилить "Цыганского короля"
По его мнению, у украинского боксера есть немало преимуществ, в том числе высокий боксерский IQ, которыми сможет воспользоваться и одержать победу над "Цыганским королем".
Бой Усик-Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.
Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.
Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.