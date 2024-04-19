Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри
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Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри

Майк Тайсон
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Украинский чемпион Александр Усик пригласил легендарного Майка Тайсона присоединиться к Ready to Fight. Американский боксер принял приглашение украинца и поделился впечатлениями с болельщиками.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри

Майк Тайсон присоединился к компании Ready to Fight, основанной Александром Усиком и директором его команды Сергеем Лапином. Американский спортсмен доволен тем, что его пригласили стать частью амбициозного проекта.

Что известно о Ready to Fight

Это первое боксерское мобильное приложение. Майк Тайсон рассказал, что приложение создано для того, чтобы решать реальные проблемы, с которыми боксеры сталкиваются каждый день. К примеру, помочь с поиском спарринг-партнера, менеджера и агента, создать боксерскую команду, получить поддержку.

Приятно быть частью волны, совершенствующей бокс в мировом масштабе здесь и сейчас! Будьте готовы к бою, — заявил Майк Тайсон.

Александр Усик продолжает готовиться к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится 17 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет поединок с американским блоггером и боксером Джейком Полом 20 июля 2024 года.

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