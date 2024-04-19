Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі

Майк Тайсон

Український чемпіон Олександр Усик запросив легендарного Майка Тайсона приєднатися до Ready to Fight. Американський боксер прийняв запрошення українця та поділився враженнями з уболівальниками.

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі

Майк Тайсон приєднався до компанії Ready to Fight, яку заснували Олександр Усик та директор його команди Сергій Лапін. Американський спортсмен задоволений тим, що його запросили стати частиною амбітного проєкту.

Що відомо про Ready to Fight

Це перший боксерський мобільний додаток. Майк Тайсон розповів, що додаток створено для того, щоб розв'язувати реальні проблеми, з якими боксери стикаються щодня. Наприклад, допомогти з пошуком спаринг-партнера, менеджера та агента, створити боксерську команду, отримати підтримку.

Приємно бути частиною хвилі, яка вдосконалює бокс у світовому масштабі тут і зараз! Будьте готові до бою, — заявив Майк Тайсон.

Олександр Усик продовжує готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 17 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Майк Тайсон проведе поєдинок з американським блогером та боксером Джейком Полом 20 липня 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик представив аніме промо відео до бою з Фʼюрі — відео
усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ексчемпіон світу Маккензі спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі
Усик – Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У команді Усика зробили категоричну заяву щодо бою з Фʼюрі
усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?