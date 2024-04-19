Український чемпіон Олександр Усик запросив легендарного Майка Тайсона приєднатися до Ready to Fight. Американський боксер прийняв запрошення українця та поділився враженнями з уболівальниками.

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі

Майк Тайсон приєднався до компанії Ready to Fight, яку заснували Олександр Усик та директор його команди Сергій Лапін. Американський спортсмен задоволений тим, що його запросили стати частиною амбітного проєкту.

Що відомо про Ready to Fight

Це перший боксерський мобільний додаток. Майк Тайсон розповів, що додаток створено для того, щоб розв'язувати реальні проблеми, з якими боксери стикаються щодня. Наприклад, допомогти з пошуком спаринг-партнера, менеджера та агента, створити боксерську команду, отримати підтримку.

Приємно бути частиною хвилі, яка вдосконалює бокс у світовому масштабі тут і зараз! Будьте готові до бою, — заявив Майк Тайсон. Поширити

Олександр Усик продовжує готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 17 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Майк Тайсон проведе поєдинок з американським блогером та боксером Джейком Полом 20 липня 2024 року.