У команді Фʼюрі зробили чергову скандальну заяву щодо бою з Усиком

Команда Тайсона Фʼюрі заговорила про суддівство за місяць до поєдинку з Олександром Усиком.

Команда Ф'юрі критикує суддівство ще до бою з Усиком

Представник Тайсона Ф'юрі, відомий промоутер Боб Арум виступив із заявою перед боєм з Олександром Усиком. Команда британського боксера не хоче бачити під час поєдинку інноваційне рішення із запрошенням шести суддів.

Зазвичай на боксерських поєдинках працюють три судді, але на бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі можуть подвоїти кількість арбітрів.

Однак Тайсон Ф'юрі та його менеджер Боб Арум виявилися не в захваті від ідеї, яку запропонував президент WBC Маурісіо Сулейман. У команді британця заявили, що не можна експериментувати у такому важливому поєдинку, де на кону стоять чотири чемпіонські пояси.

Експерименти потрібні в поєдинках меншого масштабу. Ніхто ще такого не робив, то навіщо пробувати нововведення під час такого важливого матчу? Не впевнений, що шість суддів спрацюють краще, ніж три арбітри, — заявив Боб Арум. Поширити

Що відомо про бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.