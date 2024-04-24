Усик знайшов альтернативного суперника у разі скасування бою з Фюрі. Хто це
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Усик знайшов альтернативного суперника у разі скасування бою з Фюрі. Хто це

усик
Джерело:  BoxingScene

Олександр Усик має альтернативний план на випадок скасування його чемпіонського поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в надважкій вазі.

З ким Усик проведе бій у разі скасування Фюрі

Представники Усика вже підготували альтернативний план для українського чемпіона.

За словами промоутера українського боксера Олександра Красюка, в разі скасування зустрічі з Ф'юрі суперником Олександра стане непереможений хорватський претендент Філіп Хргович.

1 червня Хргович битиметься з колишнім суперником Усика Даніелем Дюбуа. Проте в разі відмови Ф'юрі йому доведеться відмовитися від планів та вийти на чемпіонський поєдинок з українцем.

Інакше ми втратимо пояс IBF, — пояснює Красюк логіку потенційного бою з Філіпом. — Це було однією з наших умов. Цей поєдинок із Ф'юрі— про абсолютне чемпіонство, про спадщину та тріумф, а не про гроші.

Хргович залишається непереможеним у 17 поєдинках після старту професійної кар'єри восени 2017 року. Із 2019 року лише одного разу його бій протривав усі 10-12 раундів — сім інших поєдинків він виграв достроково.

Останній бій хорвата — з австралійцем Марком Де Морі в грудні 2023 року — було завершено нокаутом уже в першому раунді. У рейтингу Міжнародної федерації боксу (IBF) він залишається головним претендентом на бій з регулярним чемпіоном організації Усиком.

Аби уникнути повторного скасування, організатори призначили боксерам потенційні штрафи: якщо один з боксерів не зможе побитися 18 травня, то муситиме заплатити 10 мільйонів доларів компенсації.

Що відомо про бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.

Напередодні презентації анімаційного кліпу Ring of Fire Тайсон Ф'юрі провів пресконференцію, на якій заявив, що не має сумнівів у перемозі над Олександром Усиком. Британський боксер поставив під сумнів можливий реванш з українцем і натякнув, що збирається зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.

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