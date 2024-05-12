Бой Усик — Фьюри. Ломаченко выступил с громким заявлением

Новый чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко откровенно признался, чего он ожидает от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Ломаченко верит в победу Усика

Всемирно известный украинский боксер выступил с комментарием после поединка с Джорджем Камбососом.

Я со своим другом, со своим братом Усиком. Я желаю ему победить в этом бою, выигрывает лучший. Это исторический момент для бокса, для людей вокруг бокса и для Украины это очень важный поединок. Я буду молиться за Александра и надеюсь, что победит лучший. Василий Ломаченко Новый чемпион IBF в легком весе

Как уже упоминалось ранее, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Он должен был состояться 17 февраля, однако Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Кроме того, недавно стало известно, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может стать запасным боксером, если Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.

Ломаченко смог стать новым чемпионом IBF в легком весе

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.

Что важно понимать, Лома нанес 175 ударов (36,5% из которых были точными), против 40 ударов (10,8%) со стороны Камбососа.