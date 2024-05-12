Бой Усик — Фьюри. Ломаченко выступил с громким заявлением

Новый чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко откровенно признался, чего он ожидает от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Ломаченко верит в победу Усика
Всемирно известный украинский боксер выступил с комментарием после поединка с Джорджем Камбососом.
Как уже упоминалось ранее, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
Он должен был состояться 17 февраля, однако Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Кроме того, недавно стало известно, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может стать запасным боксером, если Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.
Ломаченко смог стать новым чемпионом IBF в легком весе
12 мая украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
Бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.
Что важно понимать, Лома нанес 175 ударов (36,5% из которых были точными), против 40 ударов (10,8%) со стороны Камбососа.
После поражения австралиец признался, что считает украинского боксера одним из лучших в истории.
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