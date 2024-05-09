Усик завершил тренировочный лагерь перед легендарным поединком против Фьюри — фото
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Усик завершил тренировочный лагерь перед легендарным поединком против Фьюри — фото

Фьюри
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Украинский боксер Александр Усик закрыл тренировочный лагерь перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

Что известно о подготовке Усика к поединку против Фьюри

Трудная работа сделана, — написал Усик в соцсети, добавив фотографию в ринге после, очевидно, последней насыщенной тренировки.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Поединок Усик-Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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