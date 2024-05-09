Усик завершив тренувальний табір перед легендарним поєдинком проти Ф'юрі — фото

Український боксер Олександр Усик закрив тренувальний табір перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.

Що відомо про підготовку Усика до поєдинку проти Ф'юрі

Важка робота зроблена, — написав Усик у соцмережі, додавши світлину в ринзі після, вочевидь, останнього насиченого тренування. Поширити

Що відомо про поєдинок Усика з Ф’юрі

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.