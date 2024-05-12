Бій Усик — Ф'юрі. Ломаченко виступив з гучною заявою

Новий чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко відверто зізнався, чого він очікує від бою Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі.

Ломаченко вірить у перемогу Усика

Всесвітньо відомий український боксер виступи з коментарем після поєдинку з Джорджем Камбососом.

Я зі своїм другом, зі своїм братом Усиком. Я бажаю йому перемогти в цьому бою, виграє найкращий. Це історичний момент для боксу, для людей навколо боксу і для України — це дуже важливий поєдинок. Я буду молитися за Олександра і сподіваюся, що переможе найкращий. Василь Ломаченко Новий чемпіон IBF у легкій вазі

Як уже згадувалося раніше, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року.

Він мав відбутися 17 лютого 2024 року, однак Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

Ломаченко зміг стати новим чемпіоном IBF у легкій вазі

12 травня український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

Що важливо розуміти, Лома завдав 175 ударів (36,5% з яких були влучними), проти 40 ударів (10,8%) з боку Камбососа.