Бій Усик — Ф'юрі. Ломаченко виступив з гучною заявою

Новий чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко відверто зізнався, чого він очікує від бою Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі.
Ломаченко вірить у перемогу Усика
Всесвітньо відомий український боксер виступи з коментарем після поєдинку з Джорджем Камбососом.
Як уже згадувалося раніше, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року.
Він мав відбутися 17 лютого 2024 року, однак Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.
Ломаченко зміг стати новим чемпіоном IBF у легкій вазі
12 травня український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.
Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.
Що важливо розуміти, Лома завдав 175 ударів (36,5% з яких були влучними), проти 40 ударів (10,8%) з боку Камбососа.
Після поразки австралієць зізнався, що вважає українського боксера одним з найкращих в історії.
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