Усик відреагував на перемогу Ломаченка у чемпіонському бою проти Камбососа
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Усик відреагував на перемогу Ломаченка у чемпіонському бою проти Камбососа

Усик Ломаченко

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на яскраву перемогу Василя Ломаченка над австралійцем Джорджем Камбососом у поєдинку за вакантний пояс IBF у легкому дивізіоні.

Що сказав Усик про перемогу Ломаченка проти Камбососа

Олександр на сторінці в Instagram привітав свого кума та співвітчизника з успішним виступом.

Вітаю, брате. Слава Богу за все, — написав Усик на тлі відео, де Василь стоїть з прапором України під час оголошення переможця бою.

Усик відреагував на перемогу Ломаченка у чемпіонському бою проти Камбососа

Ломаченко здобув дострокову перемогу в одинадцятому раунді

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу — рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.

Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 — нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 — нокаутом).

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