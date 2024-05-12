Ломаченко переміг нокаутом Камбососа — відео

Як пройшов бій Ломаченка проти Камбососа

Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Активнішим на старті поєдинку був українець, який з перших хвилин контролював центру рингу. Його суперник намагався відповідати контратаками.

Атаки Ломаченка у перших раундах були влучнішими, Камбосос намагався пробивати по корпусу українця.

У 7-му раунді українець відправив суперника на канвас рингу. Джордж зміг піднятися та продовжив бій.

Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він не здався та продовжив свої комбінації по корпусу Василя.

Beware when Loma downloads the info... 🤖 pic.twitter.com/KDDAjIEnil — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

У чемпіонських раундах Джордж намагався знайти свій шанс в нокауті, відчайдушно завдаючи ударів по Василю. Водночас українець не залишив йому шансів та двічі відправив його в нокдаун в 11 раунді. Після третього падіння австралійця рефері зупинив бій.

Загалом Ломаченко завдав 175 ударів (36,5% з яких були влучними), проти 40 ударів (10,8%) у Джорджа.

Камбосос пояснив поразку Ломаченку рідній публіці

Колишній абсолютний чемпіон світу з Австралії Джордж Камбосос вважає, що чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі Василь Ломаченко — один з найкращих в історії спорту.

Про це Камбосос розповів після поразки від українського боксера.