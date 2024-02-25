Український ексчемпіон світу з боксу Дзінзірук розкритикував Ломаченка
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український ексчемпіон світу з боксу Дзінзірук розкритикував Ломаченка

Ломаченко

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук засудив мовчання щодо війни в Україні ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

Чому Дзінзірук розкритикував Ломаченка

Сергій Дзінзірук (37-2, 34 КО), який з перших днів повномасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ на землю нашої держави захищає територіальну цілісність Україну, засудив тотальне мовчання щодо злочинів росіян Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Для мене Ломаченко — персона нон грата. Засуджую його поведінку під час війни. Радий, що не маю до нього жодного відношення.

Натомість з кумом Ломаченка Олександром Усиком Дзінзірук сміливо б пішов у розвідку, як-то кажуть.

У Сергія спитали, кого б він взяв у свою команду зі співвітчизників-боксерів аби довелося битися з росіянами стінка на стінку і чемпіону світу у надважкому дивізіоні Усику, знайшлося місце в списку обраних.

Відібрав би найкращих. Усика, чия поведінка під час війни стала гарним прикладом для багатьох. Віталія та Володимира Кличків. Своїх друзів, ексчемпіонів світу Андрія Котельника та Юру Нужненка, — розповів Дзінзірук в інтерв'ю Сhampion.

Що відомо про Сергія Дзінзірука

Сергій Олександрович Дзінзірук — український боксер.

Срібний призер чемпіонату світу серед шанувальників 1997 року, дворазовий призер чемпіонатів Європи, член олімпійської збірної України 1996 року. Чемпіон світу серед професіоналів за версією WBO у першій середній вазі (2005—2011). Почесний громадянин Броварського району Київської області.

У травні 2010 року, вже під егідою своїх нових промоутерів, Дзінзірук дебютував на професійному рингу США в бою з колишнім чемпіоном світу з кікбоксингу австралійцем Деніелем Доусоном. Сергій впевнено контролював перебіг поєдинку, і наприкінці десятого раунду почав без відповіді бити австралійця, після чого рефері припинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Беленюк пояснив причину поразки Ломаченка
Беленюк пояснив причину поразки Ломаченка
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Колишній суперник Ломаченка отримав два довічних ув'язнення за вбивство
Фелікс Вердехо
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ломаченко проведе титульний бій проти Камбососа — відома дата
Ломаченко VS Камбосос

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?