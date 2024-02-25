Український ексчемпіон світу з боксу Дзінзірук розкритикував Ломаченка

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук засудив мовчання щодо війни в Україні ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

Чому Дзінзірук розкритикував Ломаченка

Сергій Дзінзірук (37-2, 34 КО), який з перших днів повномасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ на землю нашої держави захищає територіальну цілісність Україну, засудив тотальне мовчання щодо злочинів росіян Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Для мене Ломаченко — персона нон грата. Засуджую його поведінку під час війни. Радий, що не маю до нього жодного відношення.

Натомість з кумом Ломаченка Олександром Усиком Дзінзірук сміливо б пішов у розвідку, як-то кажуть.

У Сергія спитали, кого б він взяв у свою команду зі співвітчизників-боксерів аби довелося битися з росіянами стінка на стінку і чемпіону світу у надважкому дивізіоні Усику, знайшлося місце в списку обраних.

Відібрав би найкращих. Усика, чия поведінка під час війни стала гарним прикладом для багатьох. Віталія та Володимира Кличків. Своїх друзів, ексчемпіонів світу Андрія Котельника та Юру Нужненка, — розповів Дзінзірук в інтерв'ю Сhampion. Поширити

Що відомо про Сергія Дзінзірука

Сергій Олександрович Дзінзірук — український боксер.

Срібний призер чемпіонату світу серед шанувальників 1997 року, дворазовий призер чемпіонатів Європи, член олімпійської збірної України 1996 року. Чемпіон світу серед професіоналів за версією WBO у першій середній вазі (2005—2011). Почесний громадянин Броварського району Київської області.

У травні 2010 року, вже під егідою своїх нових промоутерів, Дзінзірук дебютував на професійному рингу США в бою з колишнім чемпіоном світу з кікбоксингу австралійцем Деніелем Доусоном. Сергій впевнено контролював перебіг поєдинку, і наприкінці десятого раунду почав без відповіді бити австралійця, після чого рефері припинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.