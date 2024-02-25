Украинский экс-чемпион мира по боксу Дзинзирук раскритиковал Ломаченко
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Украинский экс-чемпион мира по боксу Дзинзирук раскритиковал Ломаченко

Ломаченко
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе Сергей Дзинзирук осудил молчание по поводу войны в Украине эксчемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Почему Дзинзирук раскритиковал Ломаченко

Сергей Дзинзирук (37-2, 34 КО), который с первых дней полномасштабного вторжения российско-оккупационных войск на землю нашего государства защищает территориальную целостность Украины, осудил тотальное молчание по поводу преступлений россиян Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Для меня Ломаченко — персона нон грата. Осуждаю его поведение во время войны. Рад, что не имею к нему никакого отношения.

Зато с кумом Ломаченко Александром Усиком Дзинзирук смело бы пошел в разведку, как говорится.

У Сергея спросили, кого бы он взял в свою команду из соотечественников-боксеров, чтобы пришлось сразиться с россиянами стенка на стенку и чемпиону мира в тяжелейшем дивизионе Усику, нашлось место в списке избранных.

Отнял бы лучших. Усика, чье поведение во время войны стало хорошим примером для многих. Виталия и Владимира Кличко. Своих друзей, эксчемпионов мира Андрея Котельника и Юру Нужненко, — рассказал Дзинзирук в интервью Сhampion.

Что известно о Сергее Дзинзируке

Сергей Александрович Дзинзирук — украинский боксер.

Серебряный призер чемпионата мира среди поклонников 1997 года, двукратный призер чемпионатов Европы, член олимпийской сборной Украины 1996 года. Чемпион мира среди профессионалов по версии WBO в первом среднем весе (2005-2011). Почётный гражданин Броварского района Киевской области.

В мае 2010 года, уже под эгидой своих новых промоутеров, Дзинзирук дебютировал на профессиональном ринге США в бою с бывшим чемпионом мира по кикбоксингу австралийцем Дэниелем Доусоном. Сергей уверенно контролировал ход поединка, и в конце десятого раунда начал без ответа избивать австралийца, после чего рефери прекратил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

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