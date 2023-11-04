Бывший соперник Ломаченко получил два пожизненных заключения за убийство
Категория
Мир
Дата публикации

Бывший соперник Ломаченко получил два пожизненных заключения за убийство

Феликс Вердехо
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Источник:  ABC

Пуэрториканского эксбоксера легкого веса Феликса Вердехо сочли виновным в убийстве своей беременной любовницы.

Феликс Вердехо проведет оставшуюся жизнь в тюрьме

Этот приговор должен стать уроком для других. Неважно сколько славы, денег или власти у вас есть. Если вы нарушите закон, то придется отвечать, – заявил комиссар полиции Пуэрто-Рико Антонио Лопес.

Адвокаты боксера планируют подать апелляцию.

Любовница Вердехо в апреле прошлого года была беременна, а жена боксера узнала об этом и потребовала решить вопрос. Спортсмен пытался убедить Кэишлу Родригес сделать аборт, но получил отказ. Затем Вердехо похитил любовницу, накачал наркотиками, привязал к цементному блоку и сбросил с моста в воду. Суд присяжных признал его виновным.

30-летний Феликс Вердехо провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 27 побед и потерпел два поражения. На Олимпиаде-2012 пуэрториканец в четвертьфинале проиграл будущему чемпиону Василию Ломаченко.

Вердехо совершил жестокое убийство

Во время судебного процесса в начале этого года друг бывшего боксера Луис Антонио Кадис, также проходящий обвиняемым по этому делу, заявил, что Вердехо давил на Родригес, чтобы она сделала аборт.

Он также засвидетельствовал, что в тот день, когда произошло убийство, бывший боксер ударил Родригес и уколол токсическое вещество, после чего привязал его конечности к цементной глыбе и среди бела дня сбросил с моста в водоем.

Позже Кадис анонимно позвонил в службу спасения 911 и сообщил о местонахождении тела Родригес.

Вскрытие показало, что в организме Родригеса были фентанил и ксилазин – успокаивающие препараты, которые используют для животных, в частности лошадей.

Вердехо участвовал в Олимпийских играх-2012 в Лондоне и в том же году перешел в профи. На играх в четвертьфинале он боксировал против Василия Ломаченко, которому в итоге получил золото турнира. Всего Вердехо провел на профессиональном уровне 29 боев, одержавших 27 побед, из которых 17 нокаутом.

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