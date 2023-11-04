Колишній суперник Ломаченка отримав два довічних ув'язнення за вбивство

Фелікс Вердехо проведе решту життя у в'язниці

Цей вирок має стати уроком для інших. Не має значення скільки слави, грошей чи влади у вас є. Якщо ви порушите закон, то доведеться відповідати, – заявив комісар поліції Пуерто-Ріко Антоніо Лопес. Поширити

Адвокати боксера планують подати апеляцію.

Коханка Вердехо у квітні минулого року була вагітна, а дружина боксера дізналася про це і вимагала вирішити питання. Спортсмен намагався переконати Кеішлу Родрігес зробити аборт, але отримав відмову. Потім Вердехо викрав коханку, накачав наркотиками, прив'язав до цементного блоку та скинув з моста у воду. Суд присяжних визнав його винним.

30-річний Фелікс Вердехо провів на професійному ринзі 29 боїв, здобув 27 перемог і зазнав двох поразок. На Олімпіаді-2012 пуерториканець у чвертьфіналі програв майбутньому чемпіону Василю Ломаченку.

Вердехо скоїв жорстоке вбивство

Під час судового процесу на початку цього року друг колишнього боксера Луїс Антоніо Кадіс, який також проходить обвинуваченим у цій справі, заявив, що Вердехо тиснув на Родрігес, щоб вона зробила аборт.

Він також засвідчив, що того дня, коли сталося вбивство, колишній боксер вдарив Родрігес і вколов токсичну речовину, після чого прив’язав її кінцівки до цементної брили і серед білого дня скинув із мосту у водоймище.

Пізніше Кадіс анонімно зателефонував до служби порятунку 911 і повідомив про місцезнаходження тіла Родрігес.

Розтин показав, що в організмі Родрігес були фентаніл і ксилазин – заспокійливі препарати, які використовують для тварин, зокрема коней.

Вердехо брав участь в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні і того ж року перейшов у профі. На Іграх у чвертьфіналі він боксував проти Василя Ломаченка, якому у підсумку отримав золото турніру. Всього Вердехо провів на професійному рівні 29 боїв, у яких здобув 27 перемог, з яких 17 нокаутом.