Колишній суперник Ломаченка отримав два довічних ув'язнення за вбивство

Пуерториканського ексбоксера легкої ваги Фелікса Вердехо визнали винним у вбивстві своєї вагітної коханки.
Фелікс Вердехо проведе решту життя у в'язниці
Адвокати боксера планують подати апеляцію.
Коханка Вердехо у квітні минулого року була вагітна, а дружина боксера дізналася про це і вимагала вирішити питання. Спортсмен намагався переконати Кеішлу Родрігес зробити аборт, але отримав відмову. Потім Вердехо викрав коханку, накачав наркотиками, прив'язав до цементного блоку та скинув з моста у воду. Суд присяжних визнав його винним.
30-річний Фелікс Вердехо провів на професійному ринзі 29 боїв, здобув 27 перемог і зазнав двох поразок. На Олімпіаді-2012 пуерториканець у чвертьфіналі програв майбутньому чемпіону Василю Ломаченку.
Вердехо скоїв жорстоке вбивство
Під час судового процесу на початку цього року друг колишнього боксера Луїс Антоніо Кадіс, який також проходить обвинуваченим у цій справі, заявив, що Вердехо тиснув на Родрігес, щоб вона зробила аборт.
Він також засвідчив, що того дня, коли сталося вбивство, колишній боксер вдарив Родрігес і вколов токсичну речовину, після чого прив’язав її кінцівки до цементної брили і серед білого дня скинув із мосту у водоймище.
Пізніше Кадіс анонімно зателефонував до служби порятунку 911 і повідомив про місцезнаходження тіла Родрігес.
Розтин показав, що в організмі Родрігес були фентаніл і ксилазин – заспокійливі препарати, які використовують для тварин, зокрема коней.
Вердехо брав участь в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні і того ж року перейшов у профі. На Іграх у чвертьфіналі він боксував проти Василя Ломаченка, якому у підсумку отримав золото турніру. Всього Вердехо провів на професійному рівні 29 боїв, у яких здобув 27 перемог, з яких 17 нокаутом.
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