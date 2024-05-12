Ломаченко победил нокаутом Камбососа — видео

Украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийского боксера Джорджа Камбососа.
Как прошел бой Ломаченко против Камбососа
Украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
Бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.
Активнее на старте поединка был украинец, который с первых минут контролировал центра ринга. Его соперник пытался соответствовать контратакам.
Атаки Ломаченко в первых раундах были точнее, Камбосос пытался пробивать по корпусу украинца.
В 7-м раунде украинец отправил соперника на конвас ринга. Джордж смог подняться и продолжил бой.
Точные удары Ломаченко привели к рассечению на правом глазу Камбососа, однако он не сдался и продолжил комбинации по корпусу Василия.
В чемпионских раундах Джордж пытался найти свой шанс в нокауте, отчаянно нанося удары по Василию. В то же время, украинец не оставил ему шансов и дважды отправил его в нокдаун в 11 раунде. После третьего падения австралийца рефери остановил сражение.
В общей сложности Ломаченко нанес 175 ударов (36,5% из которых были точными), против 40 ударов (10,8%) у Джорджа.
Камбосос объяснил поражение Ломаченко родной публике
Бывший абсолютный чемпион мира по Австралии Джордж Камбосос считает, что чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе Василий Ломаченко — один из лучших в истории спорта.
Об этом он рассказал после поражения от украинского боксера.
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