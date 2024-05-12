Ломаченко победил нокаутом Камбососа — видео

Как прошел бой Ломаченко против Камбососа

Украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Активнее на старте поединка был украинец, который с первых минут контролировал центра ринга. Его соперник пытался соответствовать контратакам.

Атаки Ломаченко в первых раундах были точнее, Камбосос пытался пробивать по корпусу украинца.

В 7-м раунде украинец отправил соперника на конвас ринга. Джордж смог подняться и продолжил бой.

Точные удары Ломаченко привели к рассечению на правом глазу Камбососа, однако он не сдался и продолжил комбинации по корпусу Василия.

Beware when Loma downloads the info... 🤖 pic.twitter.com/KDDAjIEnil — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

В чемпионских раундах Джордж пытался найти свой шанс в нокауте, отчаянно нанося удары по Василию. В то же время, украинец не оставил ему шансов и дважды отправил его в нокдаун в 11 раунде. После третьего падения австралийца рефери остановил сражение.

В общей сложности Ломаченко нанес 175 ударов (36,5% из которых были точными), против 40 ударов (10,8%) у Джорджа.

Камбосос объяснил поражение Ломаченко родной публике

Бывший абсолютный чемпион мира по Австралии Джордж Камбосос считает, что чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе Василий Ломаченко — один из лучших в истории спорта.

Об этом он рассказал после поражения от украинского боксера.