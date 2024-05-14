Усик против Фьюри. Определены рефери и судей на легендарный поединок
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Усик против Фьюри. Определены рефери и судей на легендарный поединок

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Источник:  BoxingScene

Организаторы боя Александра Усика и Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в тяжелой весовой категории определились с рефери и судьями поединка 18 мая.

Кто будет судить бой Усика против Фьюри

Как отмечается, в ринге бой 18 мая будет обслуживать американский рефери Марк Нельсон. Встреча двух сверхтяжеловесов в саудовском Эр-Рияде станет его 990-ю за карьеру.

Марк Нельсон провел в роли судьи более 100 поединков за звание чемпиона мира. В то же время он впервые будет обслуживать именно поединок за титул в тяжелой весовой категории.

Если бой продлится 12 полных раундов, победителя будут своими решениями определять испанец Мануэль Оливер Палермо, канадец Крейг Мэткелф и американец Майк Фитцджеральд.

В марте президент WBC Маурисио Сулейман высказывался в пользу назначения сразу шести судей на бой Усик — Фьюри, однако его инициативу не поддержали.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Поединок Усик-Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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