Усик против Фьюри. Состоялась церемония взвешивания боксеров перед боем — видео
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Усик против Фьюри. Состоялась церемония взвешивания боксеров перед боем — видео

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Источник:  online.ua

Традиционная церемония взвешивания боксеров состоялась в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Усиком и Фьюри.

Как прошла церемония взвешивания Усика и Фьюри

Актуальный вес Усика — 105,9 кг. Украинец со времени противостояния с британцем Даниэлем Дюбуа в прошлом году набрал более 5,5 килограмма.

Тем временем под Фьюри весы показали 118,8 кг. Перед поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну осенью "Цыганский Король" весил около 126 кг.

Культовый ринг-анонсер Майкл Баффер пригласил Усика и Фьюри провести сражение взглядов. Впрочем, продолжительного поединка нервов не получилось. Оппоненты столкнулись лбами, а затем британец оттолкнул соперника и спровоцировал небольшой конфликт команд обоих чемпионов.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Поединок Усик-Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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