Боксер Александр Усик появился на пресс-конференции за считанные дни до боя с британцем Тайсоном Фьюри. Украинский спортсмен устроил эффектный выход под трек отечественных исполнителей.
Боксеры в последний раз пообщались с журналистами перед боем
Весь мир ожидает бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Вчера, 16 мая, боксеры имели возможность в последний раз пообщаться с журналистами.
Александр Усик эффектно появился на пресс-конференции. Он вышел к журналистам под хит Артема Пивоварова и таинственной Klavdia Petrivna.
Песня создана на основе стихотворения Гео Шкурупия, поэта "Расстрелянного возрождения". Это часть проекта певца "Твои стихи, мои ноты".
Что известно о бое Усик — Фьюри
Уже ночью 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди состоится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Поединок предстоял еще 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение на лице, ему наложили швы.
Победитель битвы получит четыре основных титула королевского дивизиона – WBA, WBC, WBO и IBF.
Оба боксера имеют статус непобедимых.
Александр Усик выиграл каждый 21 бой на профессиональном уровне. Тайсон Фьюри имеет 34 победы из 35 и одну ничью.
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