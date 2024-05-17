Боксер Александр Усик появился на пресс-конференции за считанные дни до боя с британцем Тайсоном Фьюри. Украинский спортсмен устроил эффектный выход под трек отечественных исполнителей.

Боксеры в последний раз пообщались с журналистами перед боем

Весь мир ожидает бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Вчера, 16 мая, боксеры имели возможность в последний раз пообщаться с журналистами.

Александр Усик эффектно появился на пресс-конференции. Он вышел к журналистам под хит Артема Пивоварова и таинственной Klavdia Petrivna.

Песня создана на основе стихотворения Гео Шкурупия, поэта "Расстрелянного возрождения". Это часть проекта певца "Твои стихи, мои ноты".

Рад быть здесь. Благодарен господину Турке, благодаря которому это сражение состоится. Сделаем историю, - сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик. Поделиться

Что известно о бое Усик — Фьюри

Уже ночью 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди состоится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок предстоял еще 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение на лице, ему наложили швы.

Победитель битвы получит четыре основных титула королевского дивизиона – WBA, WBC, WBO и IBF.

Оба боксера имеют статус непобедимых.