Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед чемпионским боем

В среду вечером, 15 мая, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели открытую тренировку накануне поединка за звание "абсолюта".

Усик и Фьюри провели открытую тренировку

Первым в ринге появился украинский боксер и вместе со своим тренером отрабатывал удары "на лапах".

Just a glimpse of that elusive style that the Ukrainian is so well known for 🕺#FuryUsyk | Saturday | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/6Nu4fK8i9z — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024

Вслед за Усиком оказался перед публикой уже Фьюри, позволивший своему тренеру ударами проверить корпус "Цыганского короля".

Отметим, что Александр внимательно следил за тренировкой своего британского соперника.

Когда бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик — Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы , которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.