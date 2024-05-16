Усик та Ф'юрі провели відкрите тренування перед чемпіонським боєм
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Усик та Ф'юрі провели відкрите тренування перед чемпіонським боєм

усик

У середу ввечері, 15 травня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі провели відкрите тренування напередодні поєдинку за звання "абсолюта".

Усик та Ф'юрі провели відкрите тренування

Першим у ринзі з'явився український боксер і разом зі своїм тренером відпрацьовував удари "на лапах".

Слідом за Усиком опинився перед публікою вже Ф'юрі, який дозволив своєму тренеру ударами перевірити корпус "Циганського короля".

Зазначимо, що Олександр пильно стежив за тренуванням свого британського суперника.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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