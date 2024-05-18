Бой Усик – Фьюри. Джошуа дал свежий прогноз

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Джошуа считает, что украинец победит "Цыганского короля"

По мнению британского боксера, в поединке за звание абсолютного чемпиона мира украинец победит "Цыганского короля".

Я дважды сражался с Александром Усиком и могу сказать, что он феноменальный боксер, делает все как следует. Я бы сказал, что он выполняет действительно отличную работу на ринге. Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, что он будет делать во время поединка, или как это встретиться с ним. Исходя только из того, что знаю, я должен сказать, что Усик победит, — цитирует Джошуа Manchester Evening News. Поделиться

Бой Усик — Фьюри. Что известно

Долгожданный поединок состоится уже 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой должен был состояться еще 17 февраля, однако из-за травмы, которую Тайсон Фьюри получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Что важно понимать, триумфатор боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.