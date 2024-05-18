Бой Усик — Фьюри. Холифилд выступил с неожиданным прогнозом

По мнению абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда, у украинского боксера Александра Усика есть шанс победить обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, ведь у него есть несколько важных преимуществ.

Холифилд объяснил, чего ожидать от боя Усик — Фьюри

Как отметил Эвандер Холифилд, в первую очередь речь идет о силе удара и скорости рук украинца — именно они могут принести победу Усику.

Несмотря на это, существует высокая вероятность того, что Тайсон Фьюри сможет удержать украинского боксера как можно дальше от себя, продолжая бить его джебом. В таком случае британец сможет добиться успеха.

По словам Холифилда, Усик сделает все возможное, чтобы приблизиться, поэтому Тайсону нужно держать его на дистанции и делать это долгое время.

Но если Усику удастся приблизиться — бой может завершиться в его пользу. Если парню с длинным размахом удастся удержать его на расстоянии, он победит. Но если Усик сможет сократить дистанцию — он победит, потому что он наносит больше ударов и имеет более быстрые руки. На самом деле Усик имеет преимущество, поскольку он младший парень, но у него также хорошая сила удара и быстрые руки. Следовательно, у него действительно больше преимуществ, — сказал Холифилд. Эвандер Холифилд Бывший абсолютный чемпион мира

Бой Усик — Фьюри. Что важно знать

Долгожданный поединок состоится уже 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой должен был пройти еще 17 февраля, однако из-за травмы, которую Тайсон Фьюри получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату. Поделиться

Что важно понимать, триумфатор боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.