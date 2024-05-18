Бой Усик — Фьюри. Холифилд выступил с неожиданным прогнозом

По мнению абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда, у украинского боксера Александра Усика есть шанс победить обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, ведь у него есть несколько важных преимуществ.
Холифилд объяснил, чего ожидать от боя Усик — Фьюри
Как отметил Эвандер Холифилд, в первую очередь речь идет о силе удара и скорости рук украинца — именно они могут принести победу Усику.
Несмотря на это, существует высокая вероятность того, что Тайсон Фьюри сможет удержать украинского боксера как можно дальше от себя, продолжая бить его джебом. В таком случае британец сможет добиться успеха.
По словам Холифилда, Усик сделает все возможное, чтобы приблизиться, поэтому Тайсону нужно держать его на дистанции и делать это долгое время.
Бой Усик — Фьюри. Что важно знать
Долгожданный поединок состоится уже 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой должен был пройти еще 17 февраля, однако из-за травмы, которую Тайсон Фьюри получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.
Что важно понимать, триумфатор боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.
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