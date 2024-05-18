Бій Усик — Ф'юрі. Холіфілд виступив з неочікуваним прогнозом

На переконання абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда, в українського боксера Олександра Усика є шанс перемогти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі, адже в нього є кілька важливих переваг.
Холіфілд пояснив, чого очікувати від бою Усик — Ф'юрі
Як зазначив Евандер Холіфілд, насамперед йдеться про силу удару та швидкості рук українця — саме вони можуть принести перемогу Усику.
Попри це, існує висока ймовірність того, що Тайсон Ф'юрі зможе утримати українського боксера якомога далі від себе, продовжуючи бити його джебом. У такому разі британець зможе досягти успіху.
За словами Холіфілда, Усик зробить все можливе, щоб наблизитись, тому Тайсону потрібно тримати його на дистанцію і робити це протягом довгого часу.
Бій Усик — Ф'юрі. Що наразі відомо
Довгоочікуваний поєдинок відбудеться уже 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Бій повинен був відбутися ще 17 лютого, однак через травму, яку Тайсон Ф'юрі отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.
Що важливо розуміти, тріумфатор бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.
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