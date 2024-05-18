Усик — божевільна людина. Ви можете уявити, через що він пройшов на тренуваннях. Я розмовляв з деякими хлопцями, і вони казали, що його тренування — божевільні, він не може зупинитися. Я хочу, щоб британець виграв, але він повинен викластися на повну, щоб це зробити.