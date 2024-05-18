Усик — божевільна людина. Чісора поділився очікуваннями від бою століття
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Усик — божевільна людина. Чісора поділився очікуваннями від бою століття

Олександр Усик
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий британський боксер Дерек Чісора вірить в те, що його земляк Тайсон Ф'юрі зможе вийти переможцем з поєдинку з Олександром Усиком, однак це буде непросто.

Чісора озвучив свій прогноз на бій Усик — Ф'юрі

На переконання зіркового британського боксера, на "Циганського короля" чекає надзвичайно важке випробування, оскільки український чемпіон підготувався на 100 відсотків.

Усик — божевільна людина. Ви можете уявити, через що він пройшов на тренуваннях. Я розмовляв з деякими хлопцями, і вони казали, що його тренування — божевільні, він не може зупинитися. Я хочу, щоб британець виграв, але він повинен викластися на повну, щоб це зробити.

Дерек Чісора

Дерек Чісора

Британський боксер

Дерек Чісора вкотре звернув увагу на те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професіональному рингу.

Як уже згадувалося раніше, Усик виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.

Холіфілд відповів, чого очікувати від бою Усик — Ф'юрі

Своїм прогнозом також поділився абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд.

Він вважає, що в українського боксера є дуже багато переваг, які можуть забезпечити йому перемогу під час бою 18 травня.

Як відомо, поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Тріумфатор стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Якщо Усик зможе скоротити дистанцію — він переможе, тому що він наносить більше ударів і має швидші руки. Насправді Усик має перевагу, оскільки він менший хлопець, але він також має хорошу силу удару та швидкі руки. Отже, він дійсно має більше переваг, — вважає Холіфілд.

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