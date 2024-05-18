Всесвітньо відомий британський боксер Дерек Чісора вірить в те, що його земляк Тайсон Ф'юрі зможе вийти переможцем з поєдинку з Олександром Усиком, однак це буде непросто.
Чісора озвучив свій прогноз на бій Усик — Ф'юрі
На переконання зіркового британського боксера, на "Циганського короля" чекає надзвичайно важке випробування, оскільки український чемпіон підготувався на 100 відсотків.
Дерек Чісора вкотре звернув увагу на те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професіональному рингу.
Як уже згадувалося раніше, Усик виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
Холіфілд відповів, чого очікувати від бою Усик — Ф'юрі
Своїм прогнозом також поділився абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд.
Він вважає, що в українського боксера є дуже багато переваг, які можуть забезпечити йому перемогу під час бою 18 травня.
Як відомо, поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Тріумфатор стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-