Всемирно известный британский боксер Дерек Чисора верит в то, что его земляк Тайсон Фьюри сможет выйти победителем из поединка с Александром Усиком, однако это будет непросто.

Чисора озвучил свой прогноз на бой Усик — Фьюри

По убеждению звездного британского боксера, "Цыганскому королю" предстоит чрезвычайно тяжелое испытание, поскольку украинский чемпион подготовился на 100 процентов.

Усик — сумасшедший человек. Вы можете представить, через что он прошел на тренировках. Я разговаривал с некоторыми ребятами, и они говорили, что его тренировки — сумасшедшие, он не может остановиться. Я хочу, чтобы британец выиграл, но он должен выложиться по полной, чтобы это сделать. Дерек Чисора Британский боксер

Дерек Чисора в очередной раз обратил внимание на то, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Как уже упоминалось ранее, Усик выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон побеждал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

Холифилд ответил, чего ожидать от боя Усик-Фьюри

Своим прогнозом также поделился абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд.

Он считает, что у украинского боксера очень много преимуществ, которые могут обеспечить ему победу во время боя 18 мая.

Как известно, поединок состоится в Саудовской Аравии. Триумфатор станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.