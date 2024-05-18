Всемирно известный британский боксер Дерек Чисора верит в то, что его земляк Тайсон Фьюри сможет выйти победителем из поединка с Александром Усиком, однако это будет непросто.
Чисора озвучил свой прогноз на бой Усик — Фьюри
По убеждению звездного британского боксера, "Цыганскому королю" предстоит чрезвычайно тяжелое испытание, поскольку украинский чемпион подготовился на 100 процентов.
Дерек Чисора в очередной раз обратил внимание на то, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.
Как уже упоминалось ранее, Усик выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон побеждал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.
Холифилд ответил, чего ожидать от боя Усик-Фьюри
Своим прогнозом также поделился абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд.
Он считает, что у украинского боксера очень много преимуществ, которые могут обеспечить ему победу во время боя 18 мая.
Как известно, поединок состоится в Саудовской Аравии. Триумфатор станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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