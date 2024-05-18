Усик — сумасшедший человек. Чисора поделился ожиданиями от боя столетия
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик — сумасшедший человек. Чисора поделился ожиданиями от боя столетия

Усик
Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известный британский боксер Дерек Чисора верит в то, что его земляк Тайсон Фьюри сможет выйти победителем из поединка с Александром Усиком, однако это будет непросто.

Чисора озвучил свой прогноз на бой Усик — Фьюри

По убеждению звездного британского боксера, "Цыганскому королю" предстоит чрезвычайно тяжелое испытание, поскольку украинский чемпион подготовился на 100 процентов.

Усик — сумасшедший человек. Вы можете представить, через что он прошел на тренировках. Я разговаривал с некоторыми ребятами, и они говорили, что его тренировки — сумасшедшие, он не может остановиться. Я хочу, чтобы британец выиграл, но он должен выложиться по полной, чтобы это сделать.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

Британский боксер

Дерек Чисора в очередной раз обратил внимание на то, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Как уже упоминалось ранее, Усик выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон побеждал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

Холифилд ответил, чего ожидать от боя Усик-Фьюри

Своим прогнозом также поделился абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд.

Он считает, что у украинского боксера очень много преимуществ, которые могут обеспечить ему победу во время боя 18 мая.

Как известно, поединок состоится в Саудовской Аравии. Триумфатор станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Если Усик сможет сократить дистанцию, он победит, потому что он наносит больше ударов и имеет более быстрые руки. На самом деле Усик имеет преимущество, поскольку он младший парень, но у него также хорошая сила удара и быстрые руки. Следовательно, у него действительно больше преимуществ, — считает Холифилд.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой Усик – Фьюри. Украинский боксер предстал перед журналистами под песню Пивоварова — видео
Александр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик против Фьюри. Состоялась церемония взвешивания боксеров перед боем — видео
усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой Усик — Фьюри. Холифилд выступил с неожиданным прогнозом
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?